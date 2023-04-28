Олимпийский призёр Носов опроверг информацию об уголовном преследовании в Индонезии

Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Государственной Думы Дмитрий Носов отреагировал на информацию, что его объявили в розыск в Индонезии. Он отметил, что новость могла быть провокацией со стороны его недоброжелателей.
Ранее появилась информация, согласно которой против Носова возбудили уголовное дело за кражу с применением насилия в одной из гостиниц Индонезии в августе 2022 года.
«Мне это очень неприятно. Я понимаю, что многие люди увидят эту информацию, а когда правда восторжествует, немногие СМИ напишут, что это ложь. Я уже связался со своими адвокатами. Для меня это огромная новость и возникшие вопросы. Что я вообще могу украсть в своей же гостинице? Что касается якобы избиения. Все видели видео, да, я вспылил, да, схватил негодяя за шкирку. Но это не было дракой или избиением. Никакого рукоприкладства не было. И только что пришёл ответ от моих адвокатов, что в полиции такого дела не найдено. Так что это просто какая‑то утка и провокация, сделанная моими врагами», — приводит слова Носова «Матч ТВ».
- 28 апреля 2023
-
16:10
-
15:24
-
15:06
-
14:58
-
14:55
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:40
-
13:32
-
13:15
-
13:11
-
12:50
-
11:43
-
10:46
- 27 апреля 2023
-
23:53
-
22:40
-
21:37
-
21:10
-
20:22
-
19:44
-
19:14
-
18:19
-
16:53
-
15:51
-
15:40
-
15:15
-
11:27
-
10:23
-
10:05
-
09:55
-
08:35
-
08:10
-
07:50