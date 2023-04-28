Олимпийский призёр Носов опроверг информацию об уголовном преследовании в Индонезии

Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Государственной Думы Дмитрий Носов отреагировал на информацию, что его объявили в розыск в Индонезии. Он отметил, что новость могла быть провокацией со стороны его недоброжелателей.

Ранее появилась информация, согласно которой против Носова возбудили уголовное дело за кражу с применением насилия в одной из гостиниц Индонезии в августе 2022 года.

«Мне это очень неприятно. Я понимаю, что многие люди увидят эту информацию, а когда правда восторжествует, немногие СМИ напишут, что это ложь. Я уже связался со своими адвокатами. Для меня это огромная новость и возникшие вопросы. Что я вообще могу украсть в своей же гостинице? Что касается якобы избиения. Все видели видео, да, я вспылил, да, схватил негодяя за шкирку. Но это не было дракой или избиением. Никакого рукоприкладства не было. И только что пришёл ответ от моих адвокатов, что в полиции такого дела не найдено. Так что это просто какая‑то утка и провокация, сделанная моими врагами», — приводит слова Носова «Матч ТВ».