Песков: Россия вырабатывает позицию в отношении требований МОК по допуску атлетов

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования анализируются.

«Что касается рекомендации МОК, да, это сейчас анализируется, вырабатываются подходы наши, наши позиции», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее глава МОК Томас Бах сообщил требования, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты смогут вернуться на международные турниры в нейтральном статусе. Стало известно, что россиянам будет необходимо подписать декларацию, однако они не обязаны высказываться против СВО. Сейчас атлеты из этих стран отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.