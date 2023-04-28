Олимпийский комитет Чехии принял резолюцию против участия россиян и белорусов на ОИ-2024

Олимпийский комитет Чехии (COV) на официальном сайте объявил о принятии резолюции против участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года.

«COV полностью поддерживает санкции, наложенные на Россию и Беларусь. Мы не согласны с какой-либо формой участия России и Беларуси в отборочных турнирах на Олимпийские игры — 2024 или на самой Олимпиаде во время конфликта на Украине», — говорится в заявлении организации.

«Я рад, что представители наших национальных спортивных ассоциаций придерживаются того же мнения, что и COV. Именно поэтому мы можем действовать сообща. Важно, что мы все работаем над тем, чтобы не допустить участия спортсменов из России и Беларуси», — отметил глава COV Иржи Кейвал.