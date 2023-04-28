Олимпийский комитет Чехии принял резолюцию против участия россиян и белорусов на ОИ-2024
Поделиться
Олимпийский комитет Чехии (COV) на официальном сайте объявил о принятии резолюции против участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года.
«COV полностью поддерживает санкции, наложенные на Россию и Беларусь. Мы не согласны с какой-либо формой участия России и Беларуси в отборочных турнирах на Олимпийские игры — 2024 или на самой Олимпиаде во время конфликта на Украине», — говорится в заявлении организации.
«Я рад, что представители наших национальных спортивных ассоциаций придерживаются того же мнения, что и COV. Именно поэтому мы можем действовать сообща. Важно, что мы все работаем над тем, чтобы не допустить участия спортсменов из России и Беларуси», — отметил глава COV Иржи Кейвал.
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
17:04
-
16:51
-
16:42
-
16:10
-
15:24
-
15:06
-
14:58
-
14:55
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:40
-
13:32
-
13:15
-
13:11
-
12:50
-
11:43
-
10:46
- 27 апреля 2023
-
23:53
-
22:40
-
21:37
-
21:10
-
20:22
-
19:44
-
19:14
-
18:19
-
16:53
-
15:51
-
15:40
-
15:15
-
11:27
-
10:23
-
10:05
-
09:55
Партнерский контент