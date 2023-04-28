Валентина Родионенко: никто из гимнастов не пойдёт на условия, которые выставил МОК

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о письме комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) по поводу критериев допуска российских спортсменов на международные соревнования, выдвинутых Международным олимпийским комитетом (МОК).

Комиссия спортсменов ОКР назвала рекомендации МОК дискриминационными и чрезмерными, отметив, что россияне и белорусы должны выступать на международных соревнований на общих условиях и без ограничений.

«Наконец-то письмо от комиссии спортсменов ОКР появилось. Оно должно было появиться значительно раньше. Уже идут отборы на ОИ-2024. Чтобы туда попасть, сначала нужно попасть на чемпионат мира, пройдя Европу. Европу мы пропустили. Единственный шанс попасть на ОИ — это три этапа Кубка мира, где Россия имеет три мужских и три женских допуска. Мы прекрасно понимаем, что мы всё равно пройдём эти Кубки и выиграем их, но понятно и то, что те условия, которые нам выставил Бах, мы с ними согласиться не можем. Никто из наших гимнастов и гимнасток, тренеров не пойдёт на такие условия.

Как приняли это решение? У нас нет специальных бесед по этому поводу. Основные команды наши, особенно мужская, достаточно возрастные ребята, они принимают решения сами. Когда к ним обращаются и спрашивают, они чётко отвечают, что на этих условиях они выступать не согласны. Так же и женская сборная, они воспитаны так. Здесь на одной чаше твоя страна, твоя родина, а на другой — колоссальный многолетний труд. Спорт высших достижений — это потрясающие требования, программы, это риск. Мы всегда говорили, что быть самыми лучшими в мире сложно, мы должны быть на голову выше всех, а не на равных с ними», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».