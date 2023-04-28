Путин наделил РУСАДА полномочиями утверждать национальные антидопинговые правила

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил о подписании закона, который наделяет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) полномочиями утверждать национальные антидопинговые правила.

«Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий РУСАДА полномочиями утверждать национальные антидопинговые правила. Это требование содержалось в результатах проверки, проведённой ВАДА в отношении РУСАДА в конце 2022 года. Принятие закона повысит уровень реализации государственной политики нулевой терпимости к допингу. Это ещё раз продемонстрирует на международной арене ответственный и последовательный подход России в борьбе с допингом. Отмечу, что в нашей стране эффективно действует уникальный механизм – Правительственная комиссия по Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте», — приводит слова Матыцина телеграм-канал Минспорта.