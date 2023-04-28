Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что в 2023 году Россия стала крупнейшим донором Фонда искоренения допинга в спорте, направив пожертвование в сумме $ 150 тыс.

Об этом Матыцин заявил на заседании президиума 8-й сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом, которое прошло в Сенегале с участием российской делегации.

«Для России большая честь стать ключевым донором Фонда искоренения допинга в спорте. Ежегодно Фонд позволяет многим странам-участникам реализовывать значимые инициативы в области образования, наставничества и формирования законодательной и нормативной базы в сфере антидопинговой деятельности. Общая сумма Фонда составляет более 1 млн долларов, в этом году Комитет по утверждению заявок рассмотрел 14 проектов. Уверен, что работа Фонда внесёт важный вклад в общее дело по борьбе с допингом во всем мире», — приводит слова Матыцина телеграм-канал Минспорта.