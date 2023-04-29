В МИД России осудили политизацию вопроса допуска российских атлетов на Олимпийские игры

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин высказался о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Он подчеркнул, что лишать атлетов турниров на политических основаниях нельзя.

«Наша принципиальная позиция заключается в том, что нельзя политизировать этот вопрос, нельзя лишать людей спортивных мероприятий, участия в спортивных мероприятиях на политических основаниях. К сожалению, это имеет место. Мы это, бесспорно, осуждаем», — приводит слова Вершинина ТАСС.

Напомним, ранее глава МОК Томас Бах сообщил критерии, при соблюдении которых спортсмены из России и Беларуси смогут вновь выступать на международных соревнованиях. Сейчас атлеты из этих стран отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине.