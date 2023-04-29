Глава ФИДЕ разъяснил, почему российским шахматистам запрещено играть в командных турнирах

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, почему российские шахматисты не могут играть в командных турнирах.

«Нам ничего не нужно дополнительно делать на эту тему, поскольку мы приняли свои правила, которые близки к рекомендациям МОК за одним исключением: мы не требуем от шахматистов подписывать никаких заявлений. Это полностью исключено. Мы просто разрешаем абсолютно всем шахматистам играть в шахматы и следуем рекомендациям МОК в части флага и гимна. Наша позиция была выработана ещё в прошлом году. Менять её мы не собираемся.

Что касается командных соревнований, то ФИДЕ приняла решение следовать в этой части рекомендациям МОК и не допускать национальные команды России и Беларуси до официальных турниров. На эту тему внутри ФИДЕ постоянно идёт обсуждение, в том числе и на генеральной ассамблее в прошлом году, когда выборы были. Обсуждение касалось допуска детских (до 14 лет) и ветеранских команд и команд, состоящих из спортсменов-инвалидов. Предложения звучали разные, и это внесло серьёзный раскол в работу ассамблеи. Мнения сильно разделились. Коллеги склонялись к допуску на международные турниры команд детей и инвалидов, но соотношение делегатов было 55 на 45 в пользу допуска. Принимать решение с такими пропорциями – создать громадный внутренний конфликт во всей организации. У меня у самого, как вы понимаете, был конфликт интересов, я не мог настаивать на каком-то решении. Коллеги же в итоге решили, что вносить такой раскол в организацию просто нельзя.

Я могу говорить только об официальной позиции нашей организации. Большинство коллег считает, что всё равно все будут видеть, что сборная России – неважно под каким флагом – будет участвовать в соревнованиях. Плюс участие российских спортсменов по рекомендации МОК не должно создавать сложности для украинских. К сожалению, Минспорта Украины недавно потребовало исключить участие своих спортсменов в тех соревнованиях, где участвуют россияне. Я ничего не оцениваю, но выступаю только за интересы спортсменов. Считаю, что ситуация – сложнейшая. Нам важно, чтобы спортсмены играли в шахматы, неважно из какой они страны – Россия, Украина, любая другая. Я буду продолжать делать всё, чтобы спортсмены могли на профессиональном уровне играть в шахматы», — сказал Дворкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.