«Меня подобное не задевает». Глава ФИДЕ Дворкович – о критике своей работы из России

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о критике своей работы со стороны россиян.

«Я должен одинаково относиться к спортсменам из всех стран. Здесь важно находить решения, которые будут справедливыми по отношению ко всем. Понятно, что ни для кого нынешняя ситуация не является хорошей. Меня уже давно подобные вещи не задевают. Я вижу, что 95 процентов коллег с понимается относится к моей позиции. Кто-то считает, что я неправ сейчас, был неправ в прошлом году – это их дело. Но человеческие отношения сохранились. Нужно просто делать свою работу.

Естественно, работать очень сложно, поскольку в России все понимают те ограничения, которые у меня есть за рубежом. Я – гражданин России и не собираюсь от российского гражданства отказываться. Это позиция, которая требует постоянного нахождения разумных, справедливых решений. Я это стараюсь делать», — сказал Дворкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.