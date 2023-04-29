Ронни О'Салливан посоветовал Селби и Аллену запустить собственное комедийное шоу

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан высказался о том, что Марк Селби и Марк Аллен часто шутят и переговариваются друг с другом прямо по ходу их матча в полуфинале чемпионата мира – 2023, который проходит в театре «Крусибл» в Шеффилде. В данный момент Селби ведёт со счётом 8:6.

«Кажется, публике это понравилось. Уверен, найдутся люди, которым понравится смотреть на такой снукер из дома. Некоторым нравится наблюдать за игрой в атаке, другим – в обороне, всё прорабатывать, смотреть на каждый удар.

Может быть, им устроить совместное комедийное шоу, у них были бы неплохие выступления с участием рефери! Они хорошие друзья и умеют развлекаться друг с другом», — приводит слова Ронни Eurosport.uk.