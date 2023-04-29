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«Не уверен, что это уместно». Президент ФИДЕ — о возможном приезде Карлсена в Астану

«Не уверен, что это уместно». Президент ФИДЕ — о возможном приезде Карлсена в Астану
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о возможном приезде норвежца Магнуса Карлсена на матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 в Астану (Казахстан).

«Приедет ли Карлсен в Астану? Это его личное дело. Я не уверен, что уместно его участие в награждении. Но если он захочет приехать – мы будем приветствовать его появление в любом качестве. Но я уверен, что сам он не очень хотел бы передавать корону из рук в руки, это не очень правильно. Я видел его пост в социальной сети и слышал, что он думал – приезжать или нет, но это зависело от хода матча. Я не уверен, что он приедет», — сказал Дворкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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