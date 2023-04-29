Тренер ЦСКА Ольга Акопян: благодарна девчонкам, что на характере выиграли Кубок России

Главный тренер женского гандбольного ЦСКА Ольга Акопян подвела итоги Кубка России.

В финале ЦСКА нанёс поражение тольяттинской «Ладе» со счётом 31:27 и второй год подряд выиграл трофей.

«Эмоции, конечно же, положительные, потому что мы взяли Кубок – это то, над чем работали, к чему шли. По игре хочу поблагодарить команду соперника, сказать «Ладе» большое спасибо, это был отличный бой. Это была абсолютно равная игра, и до последнего не было понятно, за кем останется преимущество. Но я благодарна своим девчонкам за то, что не поплыли и собрались, потому что тяжеловато играть два дня подряд. Да, на чемпионатах мира и Европы так играем, но всё-таки в чемпионате России у нас хотя бы день есть перерыв. Вчера отдали много эмоций – очень сильный был полуфинал, и сегодня очень долго вкатывались, не успевали, просели. Но за концовку игры, да и вообще за оба матча я благодарна девчонкам, что они на характере, на силе воли выиграли эти золотые медали», — сказала Акопян на пресс-конференции.