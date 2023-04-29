Тренер ЦСКА Ольга Акопян: благодарна девчонкам, что на характере выиграли Кубок России

Главный тренер женского гандбольного ЦСКА Ольга Акопян подвела итоги Кубка России.
В финале ЦСКА нанёс поражение тольяттинской «Ладе» со счётом 31:27 и второй год подряд выиграл трофей.
«Эмоции, конечно же, положительные, потому что мы взяли Кубок – это то, над чем работали, к чему шли. По игре хочу поблагодарить команду соперника, сказать «Ладе» большое спасибо, это был отличный бой. Это была абсолютно равная игра, и до последнего не было понятно, за кем останется преимущество. Но я благодарна своим девчонкам за то, что не поплыли и собрались, потому что тяжеловато играть два дня подряд. Да, на чемпионатах мира и Европы так играем, но всё-таки в чемпионате России у нас хотя бы день есть перерыв. Вчера отдали много эмоций – очень сильный был полуфинал, и сегодня очень долго вкатывались, не успевали, просели. Но за концовку игры, да и вообще за оба матча я благодарна девчонкам, что они на характере, на силе воли выиграли эти золотые медали», — сказала Акопян на пресс-конференции.
- 29 апреля 2023
-
20:35
-
20:15
-
20:04
-
19:42
-
19:27
-
19:12
-
19:05
-
18:37
-
18:04
-
17:52
-
17:34
-
17:31
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:42
-
12:35
-
12:10
-
11:50
-
11:35
-
10:51
-
10:01
-
09:05
- 28 апреля 2023
-
23:27
-
22:56
-
21:52
-
21:45
-
21:30
-
21:10
-
20:18
-
19:34
-
19:00
-
18:46
-
17:04
-
16:51