MVP «Финала четырёх» Елена Михайличенко оценила завоевание Кубка России по гандболу

Гандболистка ЦСКА Елена Михайличенко, признанная MVP «Финала четырёх» Кубка России, прокомментировала победу своей команды.

В финале ЦСКА нанёс поражение тольяттинской «Ладе» со счётом 31:27 и второй год подряд выиграл трофей.

«Спасибо большое команде «Лада» за игру, она получилась очень зрелищная, очень тяжёлая. И спасибо организаторам за то, что приняли решение проводить эти соревнования именно в Тольятти. Это мой родной город, мне было очень ценно отыграть здесь «Финал четырёх» и, конечно же, забрать эти медали. Спасибо большое болельщикам за невероятную поддержку, спасибо тренерскому штабу, девчонкам. Моих личных заслуг без них бы не было. Всё на характере. Может, меньше где-то было мастерства, но мы показали свой внутренний стержень, и я очень горжусь нами и нашей победой», — сказала Михайличенко на пресс-конференции.