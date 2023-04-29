Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный стал президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта.

«Новый статус, новая должность, новый опыт, друзья! Сегодня я стал президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта!

Фото: Личный архив Никиты Нагорного

Искренне рад этому событию, очередной этап жизни запущен. Уверен, что впереди меня ждёт много интересных событий и идей. Но самое важное, что фиджитал — это не только про спорт, но и объединение международного комьюнити для абсолютно любого возраста и абсолютно любых возможностей!

И мы не просто являемся частью современности, а обгоняем весь мир благодаря тому, что не боимся быть первыми и строить свою дорогу будущего!

Фото: Личный архив Никиты Нагорного

300 дней — мы начинаем отсчёт до Игр Будущего 2024 в городе Казань! Мы ждём всех и каждого в большой семье цифрового-физического спорта!» — написал Нагорный в соцсетях.