Призёр ОИ-1980 Светлана Варганова арестована в Индии за продажу наркотиков

Призёр Олимпийских игр 1980 года в плавании брассом на 200 метров Светлана Варганова арестована на Гоа (Индия) за продажу наркотиков. По информации Indian Express, бывшая спортсменка в течение нескольких лет проживала на Гоа и была членом наркокартеля, состоящего, помимо неё, ещё из двух человек: бывшего российского полицейского и «вора в законе», имя которого не называется, и местного жителя Акаша.
Ещё 14 апреля Варганову задержали в Индии, при ней были обнаружены наркотики. Позже, также с веществами, были задержаны и её сообщники.
«Она поставляла наркотики только иностранным гражданам. У неё также дома был открыт кальянный бар, куда иностранцы могли приходить и употреблять наркотики», — сказал близкий к следствию представитель полиции.
Следствие указывает, что наркокартель распространял разнообразные наркотики. Также были обнаружены поддельные документы и наличные в виде индийских рупий, долларов США и тайских батов.
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