Непомнящий — Лижэнь: во сколько тай-брейк матча за шахматную корону, где смотреть

Сегодня, 30 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт тай-брейк матча за титул чемпиона мира по шахматам 2023 года между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.

Партии с укороченным контролем времени начнутся в 12:00 мск. Следите за ними на «Чемпионате». Трансляция тай-брейка будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч! Cтрана».

Напомним, после 14 партий с классическим контролем времени в титульном матче между Непомнящим и Лижэнем ничья – 7:7. Тай-брейк начнётся с четырёх партий в быстрые шахматы с контролем времени 25+10. В первой из них белые фигуры будут у Лижэня. В случае равного счёта последуют две партии с контролем 5+3. Если и они завершатся вничью, то будут проведены ещё один раз. Если снова не удастся выявить победителя, начнутся партии с контролем 3+2 до первой победы.