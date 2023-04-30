Непомнящий — Лижэнь: во сколько тай-брейк матча за шахматную корону, где смотреть

Сегодня, 30 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт тай-брейк матча за титул чемпиона мира по шахматам 2023 года между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.
Партии с укороченным контролем времени начнутся в 12:00 мск. Следите за ними на «Чемпионате». Трансляция тай-брейка будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч! Cтрана».
Напомним, после 14 партий с классическим контролем времени в титульном матче между Непомнящим и Лижэнем ничья – 7:7. Тай-брейк начнётся с четырёх партий в быстрые шахматы с контролем времени 25+10. В первой из них белые фигуры будут у Лижэня. В случае равного счёта последуют две партии с контролем 5+3. Если и они завершатся вничью, то будут проведены ещё один раз. Если снова не удастся выявить победителя, начнутся партии с контролем 3+2 до первой победы.
- 30 апреля 2023
-
09:05
-
02:52
-
00:44
- 29 апреля 2023
-
23:01
-
22:51
-
22:23
-
21:35
-
20:35
-
20:15
-
20:04
-
19:42
-
19:27
-
19:12
-
19:05
-
18:37
-
18:04
-
17:52
-
17:34
-
17:31
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:42
-
12:35
-
12:10
-
11:50
-
11:35
-
10:51
-
10:01
-
09:05
- 28 апреля 2023
-
23:27
-
22:56
-
21:52
-
21:45
-
21:30