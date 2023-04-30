Хоу Ифань объяснила, почему ушла из больших шахмат

Четырёхкратная чемпионка мира по шахматам среди женщин китаянка Хоу Ифань рассказала, почему приняла решение уйти из большого спорта.
«Всё просто: я получила несколько предложений о работе. Если учесть мои знаниями и мой опыт, то я решила заняться образовательной деятельностью. Мне кажется, шахматы плюс образование – это отличная комбинация.
Я преподаю на факультете физической культуры. И мой основной курс – о шахматах. Но я также занимаюсь педагогическим сопровождением и исследовательской работой, связанной со спортом в целом.
Мне это нравится, потому что я по-прежнему погружаюсь в шахматы, но не только как профессиональный спортсмен. Я получила большой опыт в этой сфере, извлекла пользу из этого и могу использовать всё это, чтобы воодушевлять тех, кто также хочет исполнить мечту своей жизни», — сказала Ифань в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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