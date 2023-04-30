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Скончался девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королёв

Скончался девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королёв
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В возрасте 60 лет скончался многократный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Юрий Королёв, сообщает Федерация спортивной гимнастики России. Это произошло сегодня, 30 апреля, из-за остановки сердца.

«Это большая утрата, приносим соболезнования родным, близким и всему сообществу спортивной гимнастики. Юрий Николаевич, ты навсегда останешься в нашем сердце», — говорится в официальном заявлении организации.

Королёв является девятикратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. Юрий включён в Международный зал славы гимнастики.

Все золотые медали Королёва на ЧМ:

1981 год – абсолютное и командное первенство, вольные упражнения.
1985 год – абсолютное и командное первенство, кольца и опорный прыжок.
1987 год – командное первенство и кольца.

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