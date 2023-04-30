Магнус Карлсен поздравил Дин Лижэня с победой в матче за звание чемпиона мира по шахматам

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен поздравил китайского гроссмейстера Дин Лижэня с победой в матче за шахматную корону 2023 года.

«Сам вписал своё имя в вечность. Поздравляю, Дин», — написал Карлсен на своей странице в социальных сетях.

Лижэнь обыграл российского шахматиста Яна Непомнящего. Исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка, в которой российский гроссмейстер, игравший белыми фигурами, потерпел поражение.

Напомним, Непомнящий завоевал право принять участие в матче за звание чемпиона мира в 2022 году после победы на турнире претендентов. Россиянин должен был сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном, однако 16-й чемпион мира отказался от защиты звания. Соперником Непомнящего стал Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.