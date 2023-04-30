«Я плакал». Дин Лижэнь — о моменте, когда Непомнящий сдался в борьбе за шахматную корону

30-летний китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал тяжелейшую победу в матче за мировую шахматную корону, в котором он сражался с россиянином Яном Непомнящим.
Напомним, исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка (14 классических партий так и не выявили победителя), в которой российский гроссмейстер, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Итоговый счёт на тай-брейке — 2,5-1,5 в пользу Лижэня.
«Я чувствую облегчение. Момент, когда Ян сдался, был очень эмоциональным. Я не мог контролировать себя, свои чувства, я плакал. Это был очень тяжёлый турнир для меня. Я хочу сказать спасибо моим друзьям», — сказал Дин на послематчевой пресс-конференции.
Стоит отметить, что Лижэнь стал первым в истории Китая шахматистом, которому удалось добиться титула чемпиона мира.
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