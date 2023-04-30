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Анатолий Карпов высказался о поражении Непомнящего в матче за мировую шахматную корону

Анатолий Карпов высказался о поражении Непомнящего в матче за мировую шахматную корону
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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал поражение российского гроссмейстера Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«У Непомнящего было много шансов. Матч был острым, но и с большим количеством ошибок, чего я давно не помню в матчах на первенстве мира. Но больше ошибок было у китайского шахматиста.

Яну не удалось использовать свои шансы. У него была третья попытка: все считали, что она будет удачной. Но не получилось. Российские шахматисты сожалеют об этом.

Дин Лижэнь установил рекорд — первый шахматист из Китая, который смог стать чемпионом мира. У Китая несколько лет назад было звание, которое они получили по результатам команды — на тот момент все считали, что это уникально и исключительно. Но, по всей видимости, китайцы серьёзно развивают шахматы. Мы почувствовали это впервые на женских чемпионатах: тогда было несколько китаянок в ранге чемпионок мира.

Сюрпризом было, что китаец смог выйти на матч за звание чемпиона мира. Это не совсем чистый выход — Карлсен отказался защищать звание. Непомнящий должен был играть с Карлсеном. Выскажем сожаления по поводу Яна, но и должны поздравить китайца, который справился с большими проблемами. У Непомнящего были большие возможности победить в отдельных партиях, но где-то не хватало нервов», — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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