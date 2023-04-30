Карпов: Непомнящий был вынужден играть за мировую корону так, будто и не родился в России

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о том, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий выступал под нейтральным флагом ФИДЕ в рамках прошедшего матча за мировую шахматную корону, в котором он уступил китайскому шахматисту Дин Лижэню.

«Удивительно, что Ян не мог выступать как представитель России. Был вынужден играть за мировую корону так, будто и не родился в России», — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка, в которой российский шахматист, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Партия завершилась на 68-м ходу. Счёт на тай-брейке — 2,5-1,5 в пользу Лижэня. Китайский гроссмейстер стал 17-м чемпионом мира по шахматам.