Бресель лидирует в финальном матче ЧМ по снукеру после первой сессии

Бельгийский снукерист Люка Бресель, занимающий 10-е место в рейтинге лучших снукеристов мира, сенсационно лидирует в финальном матче чемпионата мира по снукеру после первой сессии. Текущий счёт в его встрече с англичанином Марком Селби, вторым снукеристом мира, — 6:2.
Финальный матч на чемпионате мира по снукеру проводится до 18 побед. Вторая сессия встречи состоится также сегодня, 30 апреля, а третья и заключительная, четвёртая — в понедельник, 1 мая.
Ранее Люка Бресель в четвертьфинале сенсационно победил семикратного чемпиона мира по снукеру, англичанина Ронни О`Салливана. В упорной борьбе бельгиец одержал победу со счётом 13:10.
Марк Селби считается фаворитом финального матча: спортсмен уже является четырёхкратным чемпионом мира и одним из самых успешных игроков в снукер.
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