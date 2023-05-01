Марк Селби впервые в истории сделал максимум в финале чемпионата мира

Английский снукерист, второй игрок в рейтинге снукеристов мира, уступающий только Ронни О`Салливану, Марк Селби впервые в истории этого вида спорта сделал максимум в финальном матче чемпионата мира. Во время второй сессии матча против бельгийца Люки Бреселя, десятого снукериста мира, англичанин реализовал пятую серию 147 очков в своей карьере.

По итогам двух сессий финального матча чемпионата мира по снукеру между Люкой Бреселем и Марком Селби счёт — 9:8. Заключительные сессии турнира пройдут в понедельник, 1 мая. Спортсмены играют до 18 побед.

Марк Селби является одним из самых успешных представителей молодого поколения снукера. Англичанин уже — четырёхкратный чемпион мира. Люка Бресель — восходящая звезда снукера. Бельгиец в четвертьфинале смог победить семикратного чемпиона мира, легенду снукера Ронни О`Салливана.