«Зенит-Казань» — «Динамо»: во сколько матч финала Суперлиги, где смотреть
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Сегодня, 1 мая, состоится финальный матч Суперлиги между «Зенитом-Казань» и московским «Динамо».
Матч начнётся в 17:00 мск. Посмотреть его можно будет на телеканале «Матч ТВ».
Столичному «Динамо» потребовалось всего три матча, чтобы выиграть полуфинальное противостояние у «Зенита» с берегов Невы (3:2, 3:0, 3:0). «Локомотив» смог создать интригу в полуфинальной серии с казанским «Зенитом», но всё равно уступил (1:3, 0:3, 3:0, 2:3).
Медальные серии также будут проходить до трёх побед одной из команд. Розыгрыш золотых наград чемпионата России начнётся 1 мая в Казани, бронзовая серия – 2 мая в Санкт-Петербурге. Новосибирский «Локомотив» за бронзу чемпионата России сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».
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