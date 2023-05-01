Непомнящий остался вторым в рейтинге ФИДЕ, Карлсен по-прежнему лидирует

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил второе место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), актуальная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
В воскресенье, 30 апреля, завершился титульный матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором Ян Непомнящий проиграл представителю Китая Дин Лижэню. Исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка, в которой российский шахматист, игравший белыми фигурами, потерпел поражение (2,5-1,5). Партия завершилась на 68-м ходу. Китайский гроссмейстер стал 17-м чемпионом мира по шахматам.
По итогам матча за шахматную корону в активе Непомнящего стало 2794 балла, он потерял одно очко в рейтинге. Дин Лижэнь (2789) остался на третьей строчке. Лидирует в рейтинге норвежец Магнус Карлсен (2853), который летом прошлого года отказался от защиты звания чемпиона мира. Россиянин Александр Грищук (2745) занимает 12-е место.
Рейтинг ФИДЕ. 1 мая
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2853.
2. Ян Непомнящий (Россия) – 2794.
3. Лижэнь Дин (Китай) – 2789.
4. Алиреза Фируджа (Франция) – 2785.
5. Хикару Накамура (США) – 2775.
6. Аниш Гири (Нидерланды) – 2768.
7. Фабиано Каруана (США) – 2764.
8. Уэсли Со (США) – 2760.
9. Вишванатан Ананд (Индия) – 2754.
10. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 2747…
12. Александр Грищук (Россия) – 2745.
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