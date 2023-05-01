ФШР стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации

Федерация шахмат России (ФШР) с 1 мая официально стала полноправным членом Азиатской шахматной федерации (АШФ), сообщается в пресс-релизе организации.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв и генеральный секретарь Азиатской шахматной федерации Хишам Аль-Тахер подписали в музее шахмат ФШР меморандум о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта на территории РФ и стран — членов АШФ. Согласно документу, ФШР обязуется ежегодно проводить как минимум одно официальное континентальное мероприятие.

В связи с тем, что Россия стала новой отборочной зоной в составе АШФ, новым зональным президентом избран глава ФШР Андрей Филатов.

Напомним, 28 февраля делегаты генеральной ассамблеи АШФ проголосовали за включение ФШР в состав организации. Решение о переходе из Европейского шахматного союза в АШФ было принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной шахматной федерации одобрил решение ФШР перейти в АШФ.