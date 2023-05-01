«Енисей-СТМ» разгромил «Химик Дзержинск» в 13-м туре чемпионата России по регби

Российский регбийный клуб из Красноярска «Енисей-СТМ» одержал уверенную победу над клубом «Химик Дзержинск» в матче 13-го тура чемпионата России по регби. Встреча прошла в понедельник, 1 мая, и завершилась победой гостей со счётом 5:39 (5:22, 0:17).

«Енисей-СТМ» занимает уверенное первое место в чемпионате России по регби. В активе красноярской команды 52 заработанных очка. Её ближайшим преследователем являются «Локомотив Пенза» (45 очков) и «Стрела» из Казани (43 очка).

«Химик Дзержинск» находится на последней, десятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по регби. В активе команды нет ни одного набранного очка.

Регби. Чемпионат России. 13-й тур.

«Химик Дзержинск» — «Енисей-СТМ» — 5:39 (5:22, 0:17).