«Енисей-СТМ» разгромил «Химик Дзержинск» в 13-м туре чемпионата России по регби
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Российский регбийный клуб из Красноярска «Енисей-СТМ» одержал уверенную победу над клубом «Химик Дзержинск» в матче 13-го тура чемпионата России по регби. Встреча прошла в понедельник, 1 мая, и завершилась победой гостей со счётом 5:39 (5:22, 0:17).
«Енисей-СТМ» занимает уверенное первое место в чемпионате России по регби. В активе красноярской команды 52 заработанных очка. Её ближайшим преследователем являются «Локомотив Пенза» (45 очков) и «Стрела» из Казани (43 очка).
«Химик Дзержинск» находится на последней, десятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по регби. В активе команды нет ни одного набранного очка.
Регби. Чемпионат России. 13-й тур.
«Химик Дзержинск» — «Енисей-СТМ» — 5:39 (5:22, 0:17).
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