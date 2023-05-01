Казанский «Зенит» захватил лидерство в финале ЧР по волейболу с «Динамо»

Волейболисты казанского «Зенита» одержали победу над московским «Динамо» в первом матче финальной серии чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. На своей площадке «Зенит» выиграл со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:17).
Напомним, в регулярном чемпионате команды одержали по 28 побед, но «Зенит» при этом набрал 85 очков, а «Динамо» — 82. В четвертьфинале «Зенит» обыграл АСК (3:0, 3:2), а «Динамо» нанесло поражение «Факелу» (3:0, 3:1). В полуфинале казанская команда оказалась сильнее «Локомотива» (3:1, 3:0, 0:3, 3:2), а московский клуб взял верх над санкт-петербургским «Зенитом» (3:2, 3:0, 3:0).
Второй матч серии до трёх побед пройдёт в Казани послезавтра, 3 мая. Третья встреча состоится 7 мая в Москве.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Финал. Первый матч
«Зенит» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (25:19, 25:20, 25:17).
- 1 мая 2023
-
19:01
-
18:46
-
18:25
-
17:14
-
16:59
-
15:26
-
14:08
-
12:27
-
12:15
-
09:48
-
09:00
-
00:45
- 30 апреля 2023
-
20:59
-
20:39
-
20:11
-
19:55
-
18:16
-
18:15
-
17:53
-
17:38
-
17:23
-
17:20
-
17:12
-
16:55
-
16:47
-
16:42
-
16:39
-
16:27
-
16:26
-
16:15
-
14:51
-
14:42
-
14:20
-
14:12
-
14:03