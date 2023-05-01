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Люка Бресель лидирует в финале ЧМ по снукеру перед заключительной сессией

Бельгийский снукерист Люка Бресель, занимающий 10-е место в рейтинге лучших снукеристов мира, сенсационно лидирует в финальном матче чемпионата мира по снукеру после третьей сессии. Текущий счёт в его встрече с англичанином Марком Селби, вторым снукеристом мира, — 15:10. Встреча проходит до 18 выигранных одним из соперников фреймов.

Заключительная четвёртая сессия финального матча также состоится сегодня, 1 мая, и начнётся в 21:00 мск.

Ранее Люка Бресель в четвертьфинале сенсационно победил семикратного чемпиона мира по снукеру англичанина Ронни О'Салливана. В упорной борьбе бельгиец одержал победу со счётом 13:10.

Марк Селби считается фаворитом финального матча: спортсмен уже является четырёхкратным чемпионом мира и одним из самых успешных игроков в снукер.