Люка Бресель лидирует в финале ЧМ по снукеру перед заключительной сессией

Бельгийский снукерист Люка Бресель, занимающий 10-е место в рейтинге лучших снукеристов мира, сенсационно лидирует в финальном матче чемпионата мира по снукеру после третьей сессии. Текущий счёт в его встрече с англичанином Марком Селби, вторым снукеристом мира, — 15:10. Встреча проходит до 18 выигранных одним из соперников фреймов.
Заключительная четвёртая сессия финального матча также состоится сегодня, 1 мая, и начнётся в 21:00 мск.
Ранее Люка Бресель в четвертьфинале сенсационно победил семикратного чемпиона мира по снукеру англичанина Ронни О'Салливана. В упорной борьбе бельгиец одержал победу со счётом 13:10.
Марк Селби считается фаворитом финального матча: спортсмен уже является четырёхкратным чемпионом мира и одним из самых успешных игроков в снукер.
- 1 мая 2023
-
19:01
-
18:46
-
18:25
-
17:14
-
16:59
-
15:26
-
14:08
-
12:27
-
12:15
-
09:48
-
09:00
-
00:45
- 30 апреля 2023
-
20:59
-
20:39
-
20:11
-
19:55
-
18:16
-
18:15
-
17:53
-
17:38
-
17:23
-
17:20
-
17:12
-
16:55
-
16:47
-
16:42
-
16:39
-
16:27
-
16:26
-
16:15
-
14:51
-
14:42
-
14:20
-
14:12
-
14:03