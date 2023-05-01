Московский «КПРФ» вышел в полуфинал чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. В третьем матче четвертьфинальной серии «КПРФ» на выезде разгромил «Новую генерацию» со счётом 6:0.

Точными ударами в составе москвичей отметились Педро и Артём Ниязов, а Янар Асадов оформил хет-трик за 14 минут.

В полуфинале «КПРФ» встретится с екатеринбургской «Синарой». Первые матчи пройдут в период с 12 по 15 мая, ответные — 20–23 мая. В случае необходимости пятый матч будет сыгран в период с 27 по 28 мая.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. Третий матч

«Новая генерация» (Сыктывкар) – «КПРФ» (Москва) – 0:6 (0:5).

Счёт в серии – 0-3.

Четвёртый матч

«Ухта» — «Синара» (Екатеринбург) – 1:4 (0:2).

Счёт в серии – 1-3.