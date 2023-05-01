«Однозначно надо сыграть чище». Капитан «Динамо» — о поражении от «Зенита-Казань»

Капитан московского «Динамо» Павел Панков прокомментировал игру команды в первом матче финальной серии чемпионата России по волейболу с казанским «Зенитом».

На своей площадке «Зенит» одержал уверенную победу со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:17). Второй матч серии до трёх побед пройдёт в Казани послезавтра, 3 мая.

«Подача летела хорошо, но Казань всё приняла, выбила наверх. Поздравляю их, они хорошо сыграли. Мы, наоборот, наошибались. Мы сейчас восстановимся, посмотрим записи, поговорим. Однозначно надо сыграть чище, ничего менять не будем, будем играть так же – в свой волейбол. Казань всегда славилась командной игрой, у них высокий организованный блок: цепляли в защите и доигрывали. Мы цепляли, доставали в защите, но недоигрывали», — сказал Панков после матча.