«Торпедо» и «Газпром-Югра» определят полуфиналиста ЧР по мини-футболу в пятом матче

Нижегородское «Торпедо» сравняло счёт в четвертьфинальной серии чемпионата России по мини-футболу с «Газпромом-Югра». Судьба путёвки в полуфинал решится в пятом матче, который состоится 6 мая в Югорске.

В четвёртом матче четвертьфинальной серии «Торпедо» на своей площадке обыграло «Газпром-Югра» со счётом 6:5. К 15-й минуте счёт был 4:0 в пользу югорской команды. Хет-трик оформил Александр Виноградов, ещё один гол забил Дмитрий Шведко. К 39-й минуте «Торпедо» удалось сравнять счёт, но Жуау Гилерме вновь вывел гостей вперёд.

За семь минут до конца второго тайма Виноградов срезал мяч в собственные ворота. А победную точку в матче поставил Сергей Денисов, уверенно реализовавший шестиметровый удар.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. Четвёртый матч

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Газпром-Югра» (Югорск) – 6:5 (2:4).

Счёт в серии – 2-2.