Владимир Путин поздравил Николая Карполя с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главного тренера женской сборной СССР, СНГ и России по волейболу, а ныне президента и главного тренера клуба «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) Николая Карполя с 85-летием.

«Уважаемый Николай Васильевич! Примите поздравления с 85-летием. Вас знают как выдающегося тренера и наставника знаменитой «Уралочки» и нашей национальной сборной, ценят Ваш уникальный личный вклад в развитие победных традиций отечественной школы волейбола, популяризацию этой замечательной командной спортивной игры. Вы всегда трудитесь увлечённо, с полной самоотдачей, заряжаете своих воспитанниц энергией и верой с собственные силы. От души желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего», — говорится в поздравительной телеграмме президента России.