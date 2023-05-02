Владимир Путин поздравил Николая Карполя с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главного тренера женской сборной СССР, СНГ и России по волейболу, а ныне президента и главного тренера клуба «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) Николая Карполя с 85-летием.
«Уважаемый Николай Васильевич! Примите поздравления с 85-летием. Вас знают как выдающегося тренера и наставника знаменитой «Уралочки» и нашей национальной сборной, ценят Ваш уникальный личный вклад в развитие победных традиций отечественной школы волейбола, популяризацию этой замечательной командной спортивной игры. Вы всегда трудитесь увлечённо, с полной самоотдачей, заряжаете своих воспитанниц энергией и верой с собственные силы. От души желаю Вам доброго здоровья и всего наилучшего», — говорится в поздравительной телеграмме президента России.
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