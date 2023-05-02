МИД РФ: подавляющее большинство стран поддерживают возвращение России в мировой спорт

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что подавляющее большинство стран-членов Международного олимпийского комитета (МОК) поддерживают возвращение России в мировой спорт.

«Подавляющее большинство стран-членов международного олимпийского движения поддерживают возвращение нашей страны в мировой спорт и не идут на поводу у группы русофобски настроенных государств, готовых на всё, вплоть до шантажа в виде бойкотов спортивных соревнований, в результате которых пострадают как атлеты, так и зрители», — цитирует заявление МИД России «РИА Новости Спорт».

В ведомстве подчеркнули, что тема спорта активно применяется в качестве инструмента для внедрения двойных стандартов в отношении России. Однако ряд международных федераций уже выступили за возвращение российских спортсменов в мировой спорт.

Также в МИД заявили, что Россия остаётся приверженной своим международным обязательствам по борьбе с допингом, и выразили надежду на непредвзятое и неполитизированное отношение со стороны ВАДА в деле полноценного восстановления прав РУСАДА.