Борец Алексей Мишин награждён медалью «100 лет ЦСКА»

Российский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион 2004 года Алексей Мишин поделился впечатлениями от празднования юбилея ЦСКА, прошедшего в субботу, 29 апреля, на котором спортсмен получил награду «100 лет ЦСКА».

«Я с 1999 года представляю армейский клуб. В августа будет 24 года. А тут такой юбилей. Приятно, что я тоже стал участником праздничного мероприятия. Был рад получить награду. Среди борцов-классиков нас было только двое – я и главный тренер сборной Гоги Когуашвили. Точнее, трое. Ещё Сан Саныч Карелин. Он, правда, динамовец, но тоже с удовольствием посетил юбилейное мероприятие ЦСКА. В театре Российской Армии собралось много людей, даже балконы были забиты.

Рядом со мной сидели прыгун в воду Дмитрий Саутин, олимпийский чемпион по прыжкам на батутах Саша Москаленко, биатлонистка Светлана Ишмуратова, гимнастка Алия Мустафина, бобслеист Александр Зубков, лыжница Любовь Егорова, фехтовальшицы Софья Позднякова и Яна Егорян. Были отец Софьи президент ОКР Станислав Поздняков и министр спорта Олег Матыцин. Поздняковы, кстати, удостоились от ЦСКА специальной награды – «Преемственность поколений». С Софьей я хорошо общаюсь. Я её поздравил. Как и Яну Егорян, которая недавно выиграла чемпионат России. Яна доказала, что является сильнейшей саблисткой страны.

Мне кажется, раньше я никогда не видел такого количества легендарных спортсменов. Были и ветераны, и молодёжь, чемпионы и личных, и командных видов спорта – хоккеисты, баскетболисты, волейболисты… Приятно, что на юбилейной афише был изображен и я. А ещё на большом экране показали историю ЦСКА и Всемирных военных игр. Были продемонстрированы кадры с армейского форума 2015 года в Корее, где на церемонии открытия я нёс флаг одной рукой. Подобные моменты буду помнить всегда. Значит, не зря более 20 лет находился в спорте, все силы оставляя на борцовском ковре. Мне удалось прославить и родную Мордовию, и ЦСКА. Также в театре Российской Армии для нас организовали прекрасный концерт. Олег Газманов, Денис Майданов, Александр Буйнов, Наталья Подольская, Пелагея… А Александр Буйнов поздравил борцов отдельно. Сказал, что для него это особый вид спорта. Поскольку в послевоенные годы его отец серьёзно занимался борьбой и становился чемпионом Москвы.

Вели мероприятие Дмитрий Губерниев и олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Хоркина. На армейский праздник заглядывали и чемпионы мира среди профессионалов по боксу Александр Поветкин и Денис Лебедев. Ребята поздравили меня с наградой. На Олимпийских играх 2004 года в Афинах с Сашей Поветкиным мы стали чемпионами», — цитирует Мишина издание «Столица С».