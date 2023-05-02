«Сильной эйфории нет». Тренер «Локомотива» — о победе над «Зенитом» в матче за бронзу ЧР

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в первом матче бронзовой серии чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.
На своей площадке «Зенит» уступил гостям со счётом 2:3 (21:25, 23:25, 25:15, 26:24, 13:15).
«Знали, что здесь простой игры не будет. Знаете, самое хорошее в том, что, поведя 2:0 и позволив «Зениту» вернуться в игру и сравнять счёт, мы всё равно сумели здорово провести пятую партию. Чаще всего команда, которую догоняют с 2:0, проигрывает. Мы проявили характер, дотерпели, сработало несколько тактических деталей в ключевые моменты. И ещё мы смогли сыграть пятую партию без большого количества ошибок. Но это длинная дорога, это серия до трёх побед, поэтому сильной эйфории нет. Но у «Зенита» такие игроки мирового уровня, которые могут в любой момент вернуться и показать топовый волейбол», — сказал Константинов после матча.
Второй матч серии до трёх побед пройдёт в Санкт-Петербурге завтра, 3 мая. Третья встреча состоится 8 мая в Новосибирске.
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