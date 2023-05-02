Тренер волейбольной спортшколы «Уралочки» Денис Ефанов погиб в зоне СВО. 27 апреля 45-летний Ефанов в бою прикрыл собой от миномётного обстрела боевых товарищей.

«Денис Валерьевич посвятил жизнь волейболу. За свою продолжительную карьеру он воспитал не один десяток прославленных спортсменок. Он умел и любил работать с молодыми волейболистками, передавая им свой богатейший опыт. Он был волейбольным папой для всех своих девочек-спортсменок, находил подход к каждой спортсменке! Его любили все и мечтали попасть именно к нему в группу, на его тренировки! Добрый, отзывчивый, позитивный, талантливый, умный, просто душевный человек!» — говорится в некрологе на странице спортшколы «Уралочки» во «ВКонтакте».