Селби объяснил, почему Бресель заслужил победу в финале ЧМ-2023 по снукеру

Четырёхкратный чемпион мира по снукеру англичанин Марк Селби поздравил бельгийца Люку Бреселя, которому проиграл в финале чемпионата мира – 2023 со счётом 15:18.
«Во-первых, поздравляю Люку. Он невероятный талант и отличный парень, очевидно, прекрасный семьянин, желаю ему всего наилучшего и удачного сезона. Ты это заслужил, приятель, ты сыграл фантастически.
Я о том, что каждый раз, когда у него появлялся шанс, он выглядел так, будто собирался выиграть фрейм за один подход. А я продолжал срывать серии, не считая момента, когда смог сократить разрыв в счёте до 15:16, думаю, это единственный шанс, который он упустил. Кто знает, если бы я сравнял счёт, всё могло сложиться иначе, но Люка не позволил и заслужил титул.
Я наслаждался последними двумя неделями. Да, всё закончилось не так, как я хотел, но, в конце концов, это только игра, в которой ты хочешь победить. Но, если ты этого не сделаешь, это не конец света», — приводит слова Селби Eurosport.
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