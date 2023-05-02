Президент ФИДЕ назвал матч Непомнящий — Лижэнь блокбастером с непредсказуемым результатом

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович подвёл итоги матча за мировую шахматную корону, который прошёл в Астане (Казахстан).
17-м чемпионом мира стал китаец Дин Лижэнь, который чёрными фигурами одержал победу над россиянином Яном Непомнящим в четвёртой партии тай-брейка.
«С точки зрения ФИДЕ, матч за звание чемпиона мира по шахматам в Астане прошёл на очень высоком уровне. Это подтверждается позицией официальных делегаций, а также мнениями обоих участников и прессы. Кроме того, это касается и данных мировых медиа о Казахстане как о принимающей стороне.
Конечно, участники «подлили масла в огонь» своей бескомпромиссной игрой. За счёт этого они сделали матч крайне увлекательным с шахматной точки зрения. Так что прошедший матч стал успехом для мировых шахмат. Здесь определился 17 й чемпион мира. Конечно, для Яна это трагедия, а для Дина — исполнение мечты всей его шахматной жизни. Но это спорт.
Можно сказать, что в последней партии на тай-брейке получилась в какой-то мере голливудская история? Да, безусловно. Не просто кино, а блокбастер с непредсказуемым результатом. Шансы на успех были абсолютно равны. Где то, скорее, удача улыбнулась одному из претендентов. Потому что по шахматному стилю они равны. И стоит учитывать, что победителя мы узнали только по итогам четвёртой партии тай-брейка», — приводит слова Дворковича «Матч ТВ».
- 2 мая 2023
-
13:20
-
12:40
-
12:13
-
11:37
-
11:27
-
10:43
-
10:15
-
10:06
-
09:36
-
09:00
-
06:10
-
00:58
-
00:25
-
00:02
- 1 мая 2023
-
23:40
-
23:08
-
22:01
-
21:47
-
20:44
-
20:34
-
20:07
-
19:55
-
19:44
-
19:36
-
19:01
-
18:46
-
18:25
-
17:14
-
16:59
-
15:26
-
14:08
-
12:27
-
12:15
-
09:48
-
09:00