Президент ФИДЕ назвал матч Непомнящий — Лижэнь блокбастером с непредсказуемым результатом

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович подвёл итоги матча за мировую шахматную корону, который прошёл в Астане (Казахстан).

17-м чемпионом мира стал китаец Дин Лижэнь, который чёрными фигурами одержал победу над россиянином Яном Непомнящим в четвёртой партии тай-брейка.

«С точки зрения ФИДЕ, матч за звание чемпиона мира по шахматам в Астане прошёл на очень высоком уровне. Это подтверждается позицией официальных делегаций, а также мнениями обоих участников и прессы. Кроме того, это касается и данных мировых медиа о Казахстане как о принимающей стороне.

Конечно, участники «подлили масла в огонь» своей бескомпромиссной игрой. За счёт этого они сделали матч крайне увлекательным с шахматной точки зрения. Так что прошедший матч стал успехом для мировых шахмат. Здесь определился 17 й чемпион мира. Конечно, для Яна это трагедия, а для Дина — исполнение мечты всей его шахматной жизни. Но это спорт.

Можно сказать, что в последней партии на тай-брейке получилась в какой-то мере голливудская история? Да, безусловно. Не просто кино, а блокбастер с непредсказуемым результатом. Шансы на успех были абсолютно равны. Где то, скорее, удача улыбнулась одному из претендентов. Потому что по шахматному стилю они равны. И стоит учитывать, что победителя мы узнали только по итогам четвёртой партии тай-брейка», — приводит слова Дворковича «Матч ТВ».