Дворкович: Непомнящий уже много раз возвращался после поражений

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказал мнение, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий вернётся после поражения от китайца Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону, который прошёл в Астане (Казахстан), и снова будет бороться за титул.
Непомнящий в четвёртой партии тай-брейка уступил Дин Лижэню в матче за звание 17-го чемпиона мира, завершившемся на минувшей неделе в Астане.
«Успел ли поговорить с Яном после матча? Не могу раскрывать суть и результат разговора, но то, что Ян расстроен, — это очень мягко сказано.
Сможет ли он оправиться от этого поражения? Уверен, ему по силам. Ян уже много раз возвращался после поражений. И не стоит забывать, что при любом раскладе у него больше побед, чем поражений. Он всё равно один из лучших шахматистов мира, недаром он второй в мировом рейтинге. Считаю, что у него есть все возможности вновь побороться за шахматную корону», — приводит слова Дворковича «Матч ТВ».
Непомнящий будет одним из восьми участников турнира претендентов 2024 года.
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