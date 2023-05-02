Винер — о смерти Юдашкина: скорбим всей семьёй художественной гимнастики России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила соболезнования в связи с кончиной на 60-м году жизни знаменитого модельера Валентина Юдашкина. В последние несколько лет он боролся с тяжёлой болезнью.

«Это настоящая трагедия, невосполнимая потеря для России, для всего мира. Валентин Абрамович был великолепным мастером с безупречным чувством прекрасного, выдающимся деятелем искусства, который несколько десятилетий задавал тон современной моде. Я всегда с почтением относилась к таланту Валентина Абрамовича и ценила его как друга художественной гимнастики и замечательного человека с большим добрым сердцем. Мы скорбим всей семьёй художественной гимнастики России. Светлая память», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».