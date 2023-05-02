Международная федерация водных лыж и вейкборда сохранила отстранение россиян

Международная федерация водных лыж и вейкборда (IWWF) после обсуждения рекомендаций исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе оставила в силе отстранение атлетов.

28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям вернуть на соревнования спортсменов из России и Беларуси в качестве нейтральных атлетов на определённых условиях.

«После обширных консультаций со спортсменами и заинтересованными сторонами по этому вопросу Бюро IWWF решило сохранить отстранение российских и белорусских спортсменов от всех мероприятий IWWF. Федерация продолжит следить за ситуацией на Украине и пересмотрит свою позицию в случае изменения обстоятельств», — говорится в заявлении на сайте IWWF.