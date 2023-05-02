Министр спорта РФ Матыцин предложил в 2024 году провести Игры БРИКС в России
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выступает за проведение игр БРИКС в 2024 году на территории России.
«Предлагаем активизировать практику проведения соревнований в открытом формате. В 2024 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС предлагаем провести Игры БРИКС в открытом формате в нашей стране», — приводит слова Матыцина «РИА Новости».
БРИКС — объединение пяти стран. Сейчас в него входят Бразилия, Китай, Россия, Индия и Южно-Африканская Республика. Ранее Олег Матыцин заявил, что Россия заявила о готовности расширения спортивных связей с Сенегалом. Министр спорта провёл встречу с президентом африканской страны Маки Саллом.
Как сборная России выступала на КЧМ. Видеоролик:
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