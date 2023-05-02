Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Министр спорта РФ Матыцин предложил в 2024 году провести Игры БРИКС в России

Министр спорта РФ Матыцин предложил в 2024 году провести Игры БРИКС в России
Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выступает за проведение игр БРИКС в 2024 году на территории России.

«Предлагаем активизировать практику проведения соревнований в открытом формате. В 2024 году в рамках российского председательства в объединении БРИКС предлагаем провести Игры БРИКС в открытом формате в нашей стране», — приводит слова Матыцина «РИА Новости».

БРИКС — объединение пяти стран. Сейчас в него входят Бразилия, Китай, Россия, Индия и Южно-Африканская Республика. Ранее Олег Матыцин заявил, что Россия заявила о готовности расширения спортивных связей с Сенегалом. Министр спорта провёл встречу с президентом африканской страны Маки Саллом.

Как сборная России выступала на КЧМ. Видеоролик:

Материалы по теме
Путин: международные чиновники наносят ущерб олимпийскому движению, пренебрегают правилами
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023