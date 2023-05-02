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Тренер в Азербайджане сломал шею семилетнему ребёнку на занятии, мальчик скончался

Тренер в Азербайджане сломал шею семилетнему ребёнку на занятии, мальчик скончался
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Победитель Кубка мира, бронзовый призёр чемпионата Европы и Европейских игр азербайджанский самбист Мехман Халилов, который параллельно тренирует на родине детей, забил до смерти семилетнего подопечного во время тренировки. Об этом сообщает Vzglyad.az.

Инцидент произошёл в азербайджанском городе Сумгаит. Халилов провёл опасный приём на семилетнем воспитаннике, в результате которого тот сломал шею. Мальчика доставили в больницу, но не смогли спасти ему жизнь. За проведением приёма наблюдали другие дети, которые занимались у Халилова. Помимо опасных приёмов, источник отмечает, что тренер таскал ребёнка за волосы и пинал.

Халилова задержали и возбудили против него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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