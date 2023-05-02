Умер британец Джим Фокс, уличивший Бориса Онищенко в мошенничестве на Олимпийских играх

Олимпийский чемпион 1976 года по современному пятиборью, британец Джим Фокс скончался в возрасте 81 года, сообщает The Guardan.
В 1976 году Фокс вместе с Дэнни Найтингейлом и Эдрианом Паркером выиграли золото в командных соревнованиях на Играх 1976 года в Монреале. На тех же самых соревнованиях Фокс прославился разоблачением мошенничества советского спортсмена Бориса Онищенко.
Во время поединка Онищенко с Фоксом выяснилось, что лучший фехтовальщик среди советских пятиборцев проводил поединки шпагой, в которую было встроено специальное устройство для замыкания электрической цепи. При нажатии замаскированной в гарде кнопки Онищенко мог замкнуть цепь и зафиксировать укол в свою пользу.
В один момент судейское табло показало укол в пользу Онищенко, хотя все видели, что его шпага ткнула воздух. Фокс и тренерский штаб сборной Великобритании потребовали проверить оружие. Впоследствии советский спортсмен был дисквалифицирован.
Стоит также отметить, что Джим Фокс был единственным современным пятиборцем, представлявшим Великобританию на четырёх Олимпийских играх, в то время как его индивидуальный результат на четвёртом месте в 1972 году был лучшим для британца, пока Джо Чунг не завоевал золото в Токио в 2021 году.
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