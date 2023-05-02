Владимир Путин: основная проблема современного спорта — излишняя коммерциализация
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Президент Российской Федерации Владимир Путин считает основной проблемой современного спорта излишнюю коммерциализацию, которая приводит к коррупционной и политической зависимости.
«Мы с вами хорошо знаем, что основные проблемы современного спорта высших достижений связаны с излишней коммерциализацией спорта. Отсюда и коррупционная, и политическая зависимость. Но по мере укрепления многополярности современного мира ситуация будет меняться и в международном спорте. Будет меняться в лучшую сторону. Во всяком случае, я на это очень надеюсь», — приводит слова Путина ТАСС.
Ранее Владимир Путин заявил, что международные спортивные чиновники наносят ущерб олимпийскому движению, который должен быть связующим звеном между народами и странами.
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