«Протон» повёл в серии за третье место с «Динамо-Метар», отыгравшись с 0:2
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Сегодня, 2 мая, на стадионе «Звёздный» в Саратове состоялся первый матч плей-офф серии за третье место женской волейбольной Суперлиги. Встречались местный «Протон» и «Динамо-Метар» из Челябинска. Финальный свисток Алексея Пашкевича зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2 (20:25; 21:25; 25:19; 25:16; 15:11).
Отметим, что саратовская команда выиграла три партии, проиграв стартовые две. Следующая встреча между командами также пройдёт в Саратове 4 мая, затем серия переедет в Челябинск, где соперники встретятся 8 мая. Дополнительные матчи, при необходимости, пройдут 10 и 14 мая в Челябинске и Саратове соответственно.
Напомним, в финале женской Суперлиги по волейболу играют московское «Динамо» и калининградский «Локомотив».
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