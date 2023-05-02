Волейболисты «Белогорья» обыграли «Динамо-ЛО» в первом матче серии за 5-е место Суперлиги

Волейболисты «Динамо-ЛО» уступили «Белогорью» в первом матче серии за пятое место в мужской волейбольной Суперлиге. Встреча, проходившая в Туле, завершилась уверенной победой номинальных хозяев со счётом 3:0 (25:21, 25:14, 25:15).
«Динамо-ЛО» стало седьмым в регулярном чемпионате. В квалификационных играх команда прошла «Енисей», а в четвертьфинале уступила санкт-петербургскому «Зениту». В матче полуфинальной серии за 5-8-е места в мужской волейбольной Суперлиге «Динамо-ЛО» обыграло новоуренгойский «Факел».
«Белогорье» стало пятым в регулярном чемпионате, а в четвертьфинальной серии плей-офф уступило «Локомотиву». В матче полуфинальной серии за 5-8-е места в мужской волейбольной Суперлиге волейболисты белгородского клуба прошли нижегородский АСК.
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