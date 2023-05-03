Бресель поднялся на вторую позицию в рейтинге после победы на чемпионате мира

Бельгиец Люка Бресель поднялся с 10-го на второе место в рейтинге лучших снукеристов планеты после победы на чемпионате мира-2023 в Шеффилде. На его счету стало 876 500 очков по итогам сезона-2022/23.
Первую строчку в рейтинге сохранил англичанин Ронни О’Салливан, с 886 тысячами. Третье место в рейтинге сохранил североирландец Марк Аллен.
Мировой рейтинг снукеристов. 2 мая
1. Ронни О’Салливан (Англия) — 886 000 очков
2. Люка Бресель (Бельгия) — 876 500
3. Марк Аллен (Северная Ирландия) — 860 500
4. Джадд Трамп (Англия) — 556 000
5. Марк Селби (Англия) — 549 500
6. Нил Робертсон (Австралия) — 542 000
7. Шон Мёрфи (Англия) — 445 500
8. Кайрен Уилсон (Англия) — 427 000
9. Джон Хиггинс (Шотландия) — 398 500
10. Марк Уильямс (Уэльс) — 391 000
Чемпионат мира-2023 проходил на арене «Крусибл» в Шеффилде (Англия). В решающем матче Бресель победил четырёхкратного чемпиона мира англичанина Марка Селби со счётом 18:15 и впервые выиграл титул.
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