Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бресель поднялся на вторую позицию в рейтинге после победы на чемпионате мира

Бельгиец Люка Бресель поднялся с 10-го на второе место в рейтинге лучших снукеристов планеты после победы на чемпионате мира-2023 в Шеффилде. На его счету стало 876 500 очков по итогам сезона-2022/23.

Первую строчку в рейтинге сохранил англичанин Ронни О’Салливан, с 886 тысячами. Третье место в рейтинге сохранил североирландец Марк Аллен.

Мировой рейтинг снукеристов. 2 мая

1. Ронни О’Салливан (Англия) — 886 000 очков

2. Люка Бресель (Бельгия) — 876 500

3. Марк Аллен (Северная Ирландия) — 860 500

4. Джадд Трамп (Англия) — 556 000

5. Марк Селби (Англия) — 549 500

6. Нил Робертсон (Австралия) — 542 000

7. Шон Мёрфи (Англия) — 445 500

8. Кайрен Уилсон (Англия) — 427 000

9. Джон Хиггинс (Шотландия) — 398 500

10. Марк Уильямс (Уэльс) — 391 000

Чемпионат мира-2023 проходил на арене «Крусибл» в Шеффилде (Англия). В решающем матче Бресель победил четырёхкратного чемпиона мира англичанина Марка Селби со счётом 18:15 и впервые выиграл титул.